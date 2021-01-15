Из-за температурных перепадов на скатных крышах домов образовалась наледь

Для ликвидации опасных зон следует обращаться в обслуживающую организацию: проблему решат коммунальные службы. Спасатели призывают соблюдать простые правила безопасности: обращать внимание на крыши с обледенением, обходить места возможного падения снега и наледи.

Если услышали над головой шум, следует немедленно прижаться к стене здания или стать под крышу. Также не рекомендуется парковать авто рядом с "опасными" строениями. О мерах предосторожности нужно напоминать и детям.