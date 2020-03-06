Из-за теплой погоды перелетные птицы возвращаются раньше

По-настоящему весенняя погода влияет и на перелетных птиц. Они раньше обычного возвращаются из теплых стран. Уже можно заметить журавлей, полевых жаворонков, чибисов и серых гусей. Эти птицы зимуют в странах Западной Европы. Теплая погода и отсутствие снежного покрова позволяют хорошо перенести адаптацию после перелета. Кстати, многие птицы начали уже и гнездование.



За перемещением перелетных птиц сейчас наблюдают люди из разных стран мира. В рамках проекта "Живая весна" они отмечают свои наблюдения на специальном сайте в интернете. Белорусы также фиксируют крылатых предвестников весны.



