Автобус и три легковушки столкнулись в Чаусском районе

Сегодня около 9:20 утра при выезде из города Чаусы 66-летняя могилевчанка, управляя автомобилем Fiat, не справилась с управлением. Автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе движения, где произошло столкновение с автобусом МАЗ. В результате на месте погибли водитель и 57-летняя могилевчанка. В автобусе никто не пострадал. Стоит отметить, что позади данных транспортных средств также двигались легковушки - Lada и Toyota. Водители не выбрали безопасную скорость и не успели среагировать, в результате чего также стали участниками ДТП. К счастью, никто из них не пострадал.

Алексей Долголев, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома