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Автобус и три легковушки столкнулись в Чаусском районе
Сложные погодные условия ожидаются по всей Беларуси: понижение температуры воздуха, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, местами гололедица и порывистый ветер. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни ухудшение погоды. А ГАИ рекомендует автомобилистам учитывать дорожную ситуацию.
Утром в Чаусском районе столкнулись 3 легковушки и автобус: 2 человека погибли. На месте аварии работали ГАИ, МЧС, медики. Сообщается, что при выезде за пределы города в направлении Черикова женщина за рулем Fiat не справилась с управлением, машину занесло, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с рейсовым MAЗом. Водители попутных авто Toyota и Lada не успели отреагировать и также стали участниками ДТП. Две женщины - водитель и пассажир Fiat - погибли.
Сегодня около 9:20 утра при выезде из города Чаусы 66-летняя могилевчанка, управляя автомобилем Fiat, не справилась с управлением. Автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе движения, где произошло столкновение с автобусом МАЗ. В результате на месте погибли водитель и 57-летняя могилевчанка. В автобусе никто не пострадал. Стоит отметить, что позади данных транспортных средств также двигались легковушки - Lada и Toyota. Водители не выбрали безопасную скорость и не успели среагировать, в результате чего также стали участниками ДТП. К счастью, никто из них не пострадал.
Водителям следует быть крайне внимательными и острожными.
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