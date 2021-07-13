За созданием комфортного микроклимата на рабочем месте должен следить наниматель

Не везде созданы здоровые безопасные условия труда. Есть случаи, когда в цехах плюс 38-40 градусов. Медпоказатели говорят, что если микроклиматические условия повышаются на 1 градус от допустимых, то работоспособность падает уже на 10 процентов. В настоящий момент техническая инспекция принимает все меры по выявлению и устранению всех нарушений, которые касаются температурного режима. У нас работает горячая линия как в самой федерации, как и в областных объединениях, так и в отраслевых профсоюзах, на которые могут обратиться все работники. Мы по всем фактам в кратчайшие сроки разберемся.

Павел Манько, главный технический инспектор труда совета Федерации профсоюзов Беларуси