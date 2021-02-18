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Избавиться от снега

Три дня на очистку города от снега. Такой срок озвучили сегодня в столичной мэрии. В наведении порядка задействованы все службы Минска. Горожан поощряют также присоединиться к чистому марафону - помощь в первую очередь нужна во дворах, чтобы обеспечить комфортное передвижение пешеходов и авто.

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