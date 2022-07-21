Избежать волокиты и формализма - что изменится в вопросах землепользования?

Просто, удобно и справедливо! Теперь эта формула как нельзя лучше отражает земельные отношения. Кодекс о земле накануне получил новое прочтение. Изменений много. Но в целом документ направлен на быстрое решение типовых споров и развитие села. К тому же, многие вопросы переданы на местный уровень. Разработчики уверены: это позволит избежать волокиты и формализма.

Мы отправились в регионы, чтобы узнать, какие новации сельчане уже оценили как благо. И для себя, и для своей малой родины. Репортаж Ольги Анищенко.



Так сложилось, земельные отношения из года в год попадают в антирейтинг обращений граждан. Каждое десятое - о том, как разделить, изменить, узаконить. Наша земля - наше богатство, говорят люди. Так что, тут и поспорить не грех.







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У нас было порядка 180 обращений по области за последние годы. Проблема есть, проблема серьезная. С принятием нового кодекса, конечно, будет решена. Ирина Петрученя, начальник главного управления землеустройства Могилевского облисполкома



Почти две сотни заявлений. И это лишь Могилевский облисполком. В масштабах страны - десятки тысяч. И ладно бы, долго. Полбеды. А бывало - вообще невозможно.



Могилевский пригород. Земля на вес золота. Мечта для горожан. О новых правилах здесь, похоже, и рассказывать не нужно. Местные жители и сами не лыком шиты. Даже удивятся: дескать, юзеры продвинутые. А новациям искренне рады. Даже не за себя - за детей!



У меня сейчас взрослый сын. И так как он нуждается в строительстве жилья, стоит на очереди, поэтому я могу в данный момент свой земельный участок разделить. Зоя Андрюшина, житель а/г. Кадино



Прежде разделить участок фактически надвое и возвести второй дом закон запрещал. Но что делать, если дети выросли, им бы свое гнездо свить, а предоставить землю здесь же, по соседству, возможности нет? Теперь же, если все согласны (и дети, и родители), сельсовет даст добро. Новый кодекс уже не против. Придется изменить целевое назначение земли. Но и для этого теперь зеленый свет.



Ранее целевое назначение, если мы выделяли для ведения личного подсобного хозяйства, то теперь можно будет привести его для обслуживания одноквартирного жилого дома, но с определенными условиями. Если возле участка есть коммуникация, которая позволяет: газ, вода, дорожное полотно соответствует, то мы тоже можем применять целевое назначение данного участка. Анна Новикова, председатель Кадинского сельсовета



Изменить целевое назначение земли - лишь одна из новых прерогатив местной власти. Среди других, к примеру, судьба самовольно занятых территорий. Тех, что были предоставлены в пользование с нарушениями или границы которых не соблюдены. Так или иначе, теперь на местном уровне поставят точку в подобных спорах. Прежде они зачастую решались на самом высоком уровне.







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Самовольно занятые территории - головная боль многих владельцев земельных наделов. Бывает и не со зла ведь, поясняют нам сельчане. И даже не из корыстных побуждений.



Вот у нас выделяется на земельный участок и на строительство. Вот у нас, например, было так, что мы на земельный участок залезли, строя сарай, на 20 см. И это узаконить очень тяжело. Антонина Козлова,житель а/г. Вейно



И все бы ничего... Не на соседскую ведь землю заступили. Но по-хозяйски распорядиться таким участком уже не позволят.



Землемер, который приехал к нам, сказал, что это незаконно. И вот эти 20 см мы никак не могли решить. Очень трудно и длительно. Антонина Козлова,житель а/г. Вейно



Прежде закон требовал вернуться в границы надела. Но порой так затратно отодвинуть гараж или сельхозпостройку. Люди скажут просто: в этом нет никакого смысла. Но с буквой закона не поспоришь.



По-человечески понимаешь, что 10 см ее же, это не соседей, т. е. нет каких-то спорных моментов. Но есть понятие законодательства, и решить его как-то в пользу пытаемся, но это настолько все долго было, что сейчас это все будет решаться гораздо быстрее. Когда нет спорных вопросов, конечно, будет быстрее. Это легче и для населения, и для нас. Марина Исакова, и. о. председателя Вейнянского сельского исполкома



Впрочем, есть и другая сторона медали. Когда владелец заступает на свободную землю, решив нарастить огород или возвести хозпостройку. Намеренно или нет - вопрос другой. Но теперь для таких участков предусмотрена амнистия. Иными словами, оформить их разрешат. Но! Есть условия. Одно из них - плата за легализацию в размере кадастровой стоимости.



Исполком будет решать в каждом конкретном случае по узакониванию данных земельных участков. Когда не нарушается строительная, градостроительная, пожарная и иные нормы и правила. Ирина Петрученя, начальник главного управления землеустройства Могилевского облисполкома



Среди других новаций - возможность льготно выкупить землю. Это правило касается тех граждан, у кого земля в пользовании или наследуется пожизненно.



Речь, к примеру, о родительских домиках в деревне. Так вот, теперь такие участки можно приобрести в частную собственность на особых условиях. В столице, Минском районе или областных центрах с коэффициентом 0,8. В остальных регионах - 0,5. То бишь, вдвое дешевле кадастровой стоимости.



Новая редакция кодекса увеличила и размеры предоставляемых наделов. Отныне на селе можно заполучить целый гектар. Ранее максимум 25 соток. К тому же, землю позволят предоставить без аукциона. Понятно, не везде. Исполкомы определят такие территории.



Как правило, это те земельные участки, которые и являлись неиспользованными, и находились за границами предоставленного земельного участка, но при этом был ограничен предельный размер данного участка - 25 сотых, условно говоря, 0,25 гектара. Фактически гражданин при желании использовать эту землю и навести там порядок не мог ее получить без аукциона. И вот это являлось тем сдерживающим фактором, который не позволял на территории населенного пункта навести должный порядок. Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси

