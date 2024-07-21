Избитые и искалеченные - кто ответит за жестокость на границе. Фильм АТН основан на реальных событиях

Кто ответит за жестокость на границе? Десятки историй. Избитые, искалеченные и убитые. Покажем истинное лицо цивилизованного мира!

Журналисты АТН изучили смертельно опасный маршрут через Польшу, Латвию и Литву и собрали жуткое портфолио на "нелюдей".