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Избитые и искалеченные - кто ответит за жестокость на границе. Фильм АТН основан на реальных событиях

Кто ответит за жестокость на границе? Десятки историй. Избитые, искалеченные и убитые. Покажем истинное лицо цивилизованного мира!

Журналисты АТН изучили смертельно опасный маршрут через Польшу, Латвию и Литву и собрали жуткое портфолио на "нелюдей".

Фильм основан на реальных событиях - покажем во вторник, 23 июля, в вечернем эфире. Это про жестокость, которую не оправдать.

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