Фильм АТН "Нелюди" - истории беженцев, искалеченных европейскими пограничниками

Кто ответит за жестокость на границе? Избитые, искалеченные и убитые. Уже десятки таких историй. Белтелерадиокомпания покажет истинное лицо цивилизованного мира!



Журналисты АТН изучили смертельно опасный маршрут через Польшу, Латвию и Литву и собрали жуткое портфолио на нелюдей. Фильм, основанный на реальных событиях, покажем в вечернем эфире.



Речь о настоящем фашизме и жестокости, которую не оправдать. Смотрите 23 июля после "Панорамы" на "Беларусь 1".