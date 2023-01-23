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Избивали, заливали "перцем", поджигали одежду: за что еще в Гомеле задержали группу "спортиков"?
В Гомеле перекрыли работу группы так называемых спортиков.
Это 14 парней в возрасте от 17 до 25 лет. Все они, если можно так выразиться, трудились на крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. По данным следствия, молодые люди (среди них бывший школьник, учащиеся средних специальных учреждений, представители рабочих специальностей) в период с февраля по июнь 2022 года выполняли задания кураторов наркомаркета по наказанию недобросовестных курьеров.
Видео экзекуций опубликовали следователи. Это, нужно сказать, кадры не для слабонервных.
Работодатель сбрасывал в мессенджере наводку на провинившегося закладчика. В условленном месте курьера встречали и жестоко избивали. В качестве устрашения использовали биты, арматуру и цепи, перцовые баллончики. Установлены факты поджога одежды, сексуального насилия и грабежей. Карательный процесс снимали на видео, после чего получали от кураторов вознаграждение.
Исходя из роли каждого, действия обвиняемых квалифицированы по целому ряду статей. 12 обвиняемых находятся под стражей, еще 2 - под домашним арестом.
Фото: pexels.com
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