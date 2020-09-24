Избран новый председатель Белорусского союза женщин

Такое решение было принято во время отчетно-выборного заседания правления организации. Кандидатуру нового руководителя союза предложила Марианна Щеткина, которая на протяжении пяти лет успешно возглавляла это общественное объединение. Также сегодня подвели итоги прошедшей пятилетки и наметили новые задачи работы союза. Сегодня главное - повышение статуса женщин в обществе, защита их прав, забота о здоровье, благотворительная деятельность и работа на международной арене.