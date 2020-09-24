ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Избран новый председатель Белорусского союза женщин

Новым председателем Белорусского союза женщин избрана заместитель министра здравоохранения Елена Богдан

Такое решение было принято во время отчетно-выборного заседания правления организации. Кандидатуру нового руководителя союза предложила Марианна Щеткина, которая на протяжении пяти лет успешно возглавляла это общественное объединение. Также сегодня подвели итоги прошедшей пятилетки и наметили новые задачи работы союза. Сегодня главное - повышение статуса женщин в обществе, защита их прав, забота о здоровье, благотворительная деятельность и работа на международной арене.

Изображение

Общественному объединению "Белорусский союз женщин" уже почти 29 лет. На добровольной основе он объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах и в трудовых коллективах. К слову, сегодня в союзе почти 144 000 женщин и действует свыше 4,5 тысячи первичных организаций.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все