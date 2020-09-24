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Избран новый председатель Белорусского союза женщин
Новым председателем Белорусского союза женщин избрана заместитель министра здравоохранения Елена Богдан
Такое решение было принято во время отчетно-выборного заседания правления организации. Кандидатуру нового руководителя союза предложила Марианна Щеткина, которая на протяжении пяти лет успешно возглавляла это общественное объединение. Также сегодня подвели итоги прошедшей пятилетки и наметили новые задачи работы союза. Сегодня главное - повышение статуса женщин в обществе, защита их прав, забота о здоровье, благотворительная деятельность и работа на международной арене.
Общественному объединению "Белорусский союз женщин" уже почти 29 лет. На добровольной основе он объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах и в трудовых коллективах. К слову, сегодня в союзе почти 144 000 женщин и действует свыше 4,5 тысячи первичных организаций.
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