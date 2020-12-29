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Избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание

Сегодня началось избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11 и 12 февраля. Президент накануне подписал соответствующий указ.

Первых делегатов на форум избрала Минская городская организация "Белой Руси". Ее представят 75 человек. Среди выдвиженцев педагогические и медицинские работники, также представители предприятий системы ЖКХ, Белпочты, БелЖД, ректоры и преподаватели вузов, артисты, телеведущие, политологи, представители местных органов власти. Как отметили представители организации, много и молодежи.

Общая численность участников и приглашенных лиц VI Всебелорусского народного собрания составит 2 700 человек. Завершится процедура избрания делегатов 6 января.

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