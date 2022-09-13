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Издание "Рижский мир 1921 года и Беларусь" презентовали в Минске
В Минске состоялась презентация издания НАН Беларуси "Рижский мир 1921 года и Беларусь", приуроченного ко Дню народного единства. По результатам навязанного мирного договора Западная Беларусь отошла в состав Польши. Белорусы в этот период были ущемлены практически во всех правах. Польские власти полностью ликвидировали белорусскую прессу, проводили полонизацию православной церкви. Западная Беларусь использовалась как сырьевой придаток Польши. Белорусы не смирились с национальным и социальным угнетением.
Валентин Мазец, кандидат исторических наук:
Были организованы партизанские отряды. Наибольшее количество партизанских отрядов подчинялось Генриху Шаманюку, который за свою находчивость и искрометный характер получил прозвище (он подписывался как Скоморох). Они устраивали в самых неожиданных местах очень дерзкие вылазки, разбивая отдельные отряды польских войск.
Весть о переходе Красной армией советско-польской границы разнеслась по городам и селам Западной Беларуси. Люди встречали красноармейцев как освободителей от гнета и издевательств. 17 сентября стало в Беларуси Днем народного единства.
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