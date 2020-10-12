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Издание "Символы Беларуси" подготовлено на трех языках

Более 100 символов суверенной Беларуси под одной обложкой. Объекты, которые являются визитной карточкой нашей страны, собрали в книге Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки и Музей современной белорусской государственности. Научно-популярное издание разделили на блоки, на разворотах - государственная символика, красоты белорусской природы, информация о народных традициях, флагманских учреждениях культуры нашей страны и знаковых персонах Беларуси.


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Информационное наполнение книги подкрепляет эстетическое. Иллюстрации для символов - это кадры из собрания Музея современной белорусской государственности, а также работы белорусских фотографов. Издание подготовлено на трех языках - двух государственных и английском.

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