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Издатели Беларуси подвели итоги работы за 2019 год

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля

Познакомиться с новинками белорусских издательств можно с 5 по 9 февраля. В Минске пройдет XXVII Международная книжная выставка-ярмарка.

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