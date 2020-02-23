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Издательский дом “Беларусь сегодня” выпустил стикер-пак "Партизаны Беларуси"

К празднику издательский дом “Беларусь сегодня” выпустил стикер-пак “Партизаны Беларуси” для мессенджеров Viber и Telegram. Линейка, которая также посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, содержит 20 картинок-эмоций, которые в перспективе будут дополняться.

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