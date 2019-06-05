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Изделия ручной работы будут представлены на ярмарке во время II Европейских игр
Изделия ручной работы из дерева, глины, соломы также представят во время спортивного форума на ярмарке, которая развернется на набережной в Троицком предместье. Коллекцию глиняных изделий готовит и мастер из Логойска. Николай Стрельченко воссоздает древнюю технику обработки натурального материала. Один из лучших мастеров по изделию глиняной керамики в Беларуси - постоянный участник фестивалей народного искусства.
Коллекция мастера постоянно расширяется. Сегодня в ней экземпляры посуды из разных пород глины, а также арт-объекты для декора интерьера.
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