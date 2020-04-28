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Изменение дорожного движения на время Радуницы
Для тех, кто все же решит сегодня посетить погосты, следует обратить внимание на изменение дорожного движения. Так, в районе автодороги Колодищи - Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с трассой Р-58 в направлении к деревне Заболотье организовано одностороннее движение. Автомобили, которые будут заезжать со стороны транспортной развязки МКАД в деревне Цна, направят в объезд по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск - Калачи - Мядель.
Подъезд к Михановичскому кладбищу со стороны Минска будет через населенный пункт Михановичи. Выезд с кладбища - по автодороге Асеевка - Михановичи и Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое. ГАИ предупреждает: стояночных мест немного, поэтому машины будут размещать или на территории кладбища, или на обочинах.
Изменено и движение возле Западного кладбища. Госавтоинспекция рекомендует подъезжать по автодорогам М-6 и Р-65 через деревню Старое Село, а затем по автодороге МКАД - Городище - Старое Село. Предусмотрен и подъезд через деревню Птичь.
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