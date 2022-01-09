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Изменение движения транспорта в связи с ремонтными работами на путепроводе по проспекту Победителей и улице Немига
В Минске в связи с ремонтными работами на путепроводе по проспекту Победителей и улице Немига с 8 января по 10 февраля временно запрещено движение транспорта на следующих участках дорог:
По улице Ленина - на участке от пересечения с улицей Интернациональной до улицы Немига; по проспекту Победителей - на участке от Немиги до Мельникайте; и по улице Немига соответственно - на участке от Городского Вала до улицы Янки Купалы. В связи с этим на участках улично-дорожной сети центральной части города с 10 января изменится маршрут некоторого общественного транспорта.
Водителей и пешеходов просят учитывать эту информацию и составлять альтернативные маршруты.
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