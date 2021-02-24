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Изменение уголовного законодательства важно и для государства, и для людей

Уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и мире

Игорь Сергеенко подчеркнул, что эта работа крайне важна как для государства, так и для простых людей. От его норм в конечном итоге зависит судьба и жизнь конкретного человека.

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