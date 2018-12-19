Изменения на потребительском рынке страны

По ним качественный товар можно будет вернуть только в упаковке, а забрать деньги - без паспорта. К тому же, обязательной информации о товаре на упаковке станет больше, как и на подарочных сертификатах. Все это повысит защиту, а также грамотность наших покупателей. А значит, случаев с покупкой ненужного товара станет меньше, а свои права можно будет отстоять, не отходя от кассы. Изменения вступают в силу уже в это воскресенье. О главных новшествах - Светлана Лукьянюк.

Покупатель чаще будет прав. Защиту усилили поправками в закон. И точно: больше осведомлен - значит вооружен. Так, количество строк на этикетках увеличится. Обязателен перевод на русский либо белорусский. А также прописан класс энергоэффективности. Покупая сложнобытовую технику, знать это лишним точно не будет. Как и откуда товар - страна происхождения, а не только адрес изготовителя. Эта информация обязательна. Как и неизменность цены, независимо как платят - наличными или безналом. Сама же стоимость должна быть приписана четко, а не мелким шрифтом, который сложно разобрать.

Сложнобытовую технику можно вернуть и через 30 дней. Но только в двух случаях: если есть существенные недостатки и если нарушены сроки бесплатного гарантийного ремонта, без письменного согласия покупателя. А вот если исправленный товар пылится в мастерской более двух месяцев, потребителю выставят счет за долгое хранение.

Отправляясь в магазин, чтобы вернуть качественный товар в 14-дневный срок и забрать деньги, паспорт либо другой документ брать не нужно. Достаточно чека, по нему и рассчитают. А вот упаковка обязательна. Без нее не примут. Так что, если вы не уверены на 100% будете ли оставлять покупку себе, лучше тары не выбрасывать.

Бдительными призывают быть на различных презентациях или если продавец некого товара приходит к вам домой, рекламируя его чудодейственные свойства. Не купить часто ненужное, да к тому же дорогое, можно не объясняя причин. Подарок тоже ни к чему не обязывает. Можно отказаться и от любой услуги с минимальными потерями.

Сложные схемы, когда после получения сертификата его обязательно нужно было активировать через сайт компании, отменены. А потратить сумму по сертификату можно будет частями. Главное - уложиться в срок действия подарочного конверта.

Магазины, если решили изменить режим работы за 5 дней до - обязательно сообщают об этом покупателю, понятно, если это не форс-мажор. Это и на дверях магазина, и обязательно на сайте, если он есть. Это касается и интернет-торговли.