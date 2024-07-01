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Изменения по больничным, в выплате пенсий и пособий. Расскажем о новациях, которые принес белорусам июль
Беларусь - социально ориентированное государство. Каждый месяц приносит нам ряд новаций, направленных на повышение качества жизни. Не стал исключением и июль. Вступают в силу изменения по больничным, благодаря которым выплаты для многих граждан пойдут вверх. Повышаются зарплаты отдельных работников соцобслуживания. Также есть новое в выплате пенсий и пособий.
Подробности у Антона Малюты.
Больничные по-новому
Больничные теперь будут рассчитывать по-новому. Алгоритм хотели ввести в действие с января, но организациям дали время привыкнуть к новой системе. Самое главное, что расчет среднедневного заработка теперь будет производить Фонд социальной защиты населения.
При его расчете теперь будут учитываться даже разовые выплаты, включая материальную помощь и премии к праздникам. А еще тем, у кого стаж 10 лет и больше, с первого дня нетрудоспособности будут платить 100 % среднедневного заработка. И актуально для совместителей: больничный теперь будут выплачивать только на основном месте работы, но с учетом заработка у всех работодателей.
Тестовый период у нас начался с ноября. Сначала мы захватили крупные организации разных видов экономической деятельности, протестировали с ними и с 1 апреля приглашали на тестирование всех наших работодателей. Благодаря тому, что мы проводили такую широкомасштабную информационно-разъяснительную работу, более 90 % работодателей подключились и протестировали с нами до 1 июля.
Пенсии по-новому
С сегодняшнего дня по-новому не только больничные, но и социальные выплаты. Напомним, пенсии, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет можно будет получить только через банки. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. Чтобы продолжать получать выплаты, в течение июня нужно было открыть базовый счет в одном из восьми банков.
Активно откликнулись граждане на изменение этой нормы, открывали базовые счета. Соответственно, в июле выплаты этим гражданам будут осуществлены через банк. Но вместе с тем были индивидуальные случаи. Каждый конкретный случай неоткрытия счета в банке рассматривался индивидуально. Были приняты соответствующие решения, и каждый получатель социальной выплаты в июле получит свою выплату своевременно и в полном объеме.
В Министерстве труда отмечают: абсолютное большинство пенсионеров уже получают выплаты на банковскую карту и отмечают удобство такого подхода.
Мне это очень удобно. Снимаю, получаю оповещение обязательно. И когда приходит пенсия, обязательно тоже оповещение.
В магазине не нужно ни о чем беспокоиться. Всегда получаешь на телефон остаток. Каждый месяц ты получаешь дополнительно какие-то еще бонусы.
Что важно: новые правила не касаются сельской местности. Для граждан, проживающих там, в силе остается старый порядок.
И сегодня вступает в силу обновленный закон о социальном обслуживании населения. Он предусматривает индивидуальный подход каждому получателю таких услуг. Специалисты теперь будут ориентироваться не только на состояние здоровья человека, но и на другие факторы, например, условия проживания и жизнедеятельности. А вообще все новации в комплексе позволят повысить качество и доступность оказания социальных услуг.
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