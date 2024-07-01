Изменения по больничным, в выплате пенсий и пособий. Расскажем о новациях, которые принес белорусам июль

Беларусь - социально ориентированное государство. Каждый месяц приносит нам ряд новаций, направленных на повышение качества жизни. Не стал исключением и июль. Вступают в силу изменения по больничным, благодаря которым выплаты для многих граждан пойдут вверх. Повышаются зарплаты отдельных работников соцобслуживания. Также есть новое в выплате пенсий и пособий.

Подробности у Антона Малюты.

Больничные по-новому

Больничные теперь будут рассчитывать по-новому. Алгоритм хотели ввести в действие с января, но организациям дали время привыкнуть к новой системе. Самое главное, что расчет среднедневного заработка теперь будет производить Фонд социальной защиты населения.

При его расчете теперь будут учитываться даже разовые выплаты, включая материальную помощь и премии к праздникам. А еще тем, у кого стаж 10 лет и больше, с первого дня нетрудоспособности будут платить 100 % среднедневного заработка. И актуально для совместителей: больничный теперь будут выплачивать только на основном месте работы, но с учетом заработка у всех работодателей.

Тестовый период у нас начался с ноября. Сначала мы захватили крупные организации разных видов экономической деятельности, протестировали с ними и с 1 апреля приглашали на тестирование всех наших работодателей. Благодаря тому, что мы проводили такую широкомасштабную информационно-разъяснительную работу, более 90 % работодателей подключились и протестировали с нами до 1 июля. Екатерина Лихачева, заместитель управляющего фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Пенсии по-новому

С сегодняшнего дня по-новому не только больничные, но и социальные выплаты. Напомним, пенсии, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет можно будет получить только через банки. Это касается тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. Чтобы продолжать получать выплаты, в течение июня нужно было открыть базовый счет в одном из восьми банков.

Активно откликнулись граждане на изменение этой нормы, открывали базовые счета. Соответственно, в июле выплаты этим гражданам будут осуществлены через банк. Но вместе с тем были индивидуальные случаи. Каждый конкретный случай неоткрытия счета в банке рассматривался индивидуально. Были приняты соответствующие решения, и каждый получатель социальной выплаты в июле получит свою выплату своевременно и в полном объеме. Елена Гоморова, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси

В Министерстве труда отмечают: абсолютное большинство пенсионеров уже получают выплаты на банковскую карту и отмечают удобство такого подхода.

Мне это очень удобно. Снимаю, получаю оповещение обязательно. И когда приходит пенсия, обязательно тоже оповещение. Леонелия Измайлова, пенсионерка

В магазине не нужно ни о чем беспокоиться. Всегда получаешь на телефон остаток. Каждый месяц ты получаешь дополнительно какие-то еще бонусы. Валентина Сивец, пенсионерка

Что важно: новые правила не касаются сельской местности. Для граждан, проживающих там, в силе остается старый порядок.