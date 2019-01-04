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Изменения в движении на Минской кольцевой

С 8 января оно будет закрыто на двух путепроводах. Это мостовые постройки на внутреннем кольце на 3-м километре (над железной дорогой около улицы Скорины) и на внешнем кольце на 25-м километре (над путями около поворота к филиалу БГУ). Дорожники обратились к предприятиям с просьбой пересмотреть графики и маршруты, чтобы не допускать пробок по путепроводах в часы пик на время ремонта. Разработаны и новые схемы движения.

Движение на обоих путепроводах будет открыто в мае и до окончания II Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Завершить работы на объектах планируется до конца года.

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