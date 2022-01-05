Изменения в Конституцию обсудили сотрудники предприятия "Крион" во время встречи с главой профильного профсоюза

Укрепление социальных гарантий, сохранение исторической памяти, защита персональных данных - эти и другие изменения в Конституцию обсуждали сотрудники предприятия "Крион" во время встречи с главой профильного профсоюза. Особый интерес вызывает новая глава и новый статус Всебелорусского народного собрания (кто может стать делегатом, какие задачи будет решать народный съезд). Вопросов немало, и это говорит о небезразличии.



Подобные встречи на днях пройдут и на других крупных предприятиях страны.