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Изменения в лучшую сторону ждут образовательную систему
Базовое, среднее, высшее. От качества образования зависит будущее страны. Это и есть самая настоящая инвестиция. Качество учебного процесса подчеркивает и рост экспорта услуг. Сегодня у нас обучаются около 26 тысяч студентов из 107 стран. Стоит задача этот показатель увеличить.
Изменения в лучшую сторону ждут и всю образовательную систему. Об этом подробнее Антон Малюта.
Воспитывать личность, делиться с учеником не только знаниями, но еще и полезными навыками и в конце концов подготовить специалиста, который будет востребован экономикой. Вот главные задачи для современного белорусского образования.
Не менее 85 % детей с дошкольным образованием
Итак, что касается самого первого этапа, сеть центров дошкольного развития будет расширена. В 2025 году доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование, составит не менее 85 %.
Идем далее. В ближайшие пять лет намечено построить более 50 учреждений общего среднего образования. Не менее 80 % действующих школ и гимназий будут оснащены современным учебным оборудованием, в том числе для создания инклюзивной образовательной среды.
В системе высшего образования планируется изменить формат вступительной кампании, исходя из преимуществ тестирования и собеседования. Важная задача - повысить практикоориентированность. Для этого будет укреплено сотрудничество с научными организациями и бизнес-сообществом.
5000 лучших университетов мира
Критерием качества образования станет вхождение к 2025 году не менее 30 % белорусских вузов в 5 тысяч лучших университетов мира по рейтингу Webometrics.
Основным результатом всей стратегии станет повышение роли образования как поставщика квалифицированных кадров.
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