Изменения в Налоговом кодексе Беларуси - что нужно знать

В Беларуси поменялись подходы по налогообложению. Так, упрощенная система для ИП остается только у тех, кто занимается туристическими и медицинскими услугами, общепитом, компьютерным программированием и перевозками пассажиров и грузов. Остальные будут платить подоходный налог. Еще одно нововведение, важное не только для бизнеса: налог на недвижимость будут взимать, начиная с первой квартиры в собственности.



Некоторые новшества начнут действовать с середины года. Например, с 1 июля иностранные компании и предприниматели, которые продают товары в интернет-магазинах, будут платить НДС.