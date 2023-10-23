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Изменения в Налоговом кодексе Беларуси для предпринимателей - какие правила документ предлагает бизнесу
На финальной стадии доработка Налогового кодекса Беларуси. Новации коснутся физлиц и предпринимателей. Какие правила документ предлагает бизнесу? Это сегодня обсудили на общественно-консультативном совете при Минэкономики (это важная диалоговая площадка для решения споров). В Налоговый кодекс вносит ряд корректировок: по налогам на прибыль и недвижимость, подоходному сбору. Но задача законодателя не в простом повышении налоговых ставок, а в создании условий для развития бизнеса, подчеркнули в Минэкономики. В конечном итоге кодекс будет способствовать и более прозрачной работе предпринимателей.
Налогообложение должно стимулировать формы малого предпринимательства к переходу в более зрелый бизнес, с соответствующими системами платежей. Ряд опасений выдвигается в экспертной среде о том, что может стать сложнее для малого бизнеса. Они не совсем обоснованы, потому что те системы налогообложения, которые существуют в стране для юридических лиц, они достаточно проработаны, легковесны и не должны создавать обременения в работе начинающим предпринимателям.
В бизнес-союзах поясняют: новации кодекса будут способствовать росту бизнеса - переходу индивидуальных предпринимателей в юридические лица. В таких случаях налоговые ставки для бизнеса останутся на прежнем уровне. При этом важно синхронно принять все документы: и Налоговый кодекс, и закон о предпринимательской деятельности, поскольку последний прописывает четкий механизм такого перехода. Теперь это будет просто, быстро и незатратно. С одной стороны, это снижает опасения и риски бизнеса. С другой, обеспечивает прозрачность в его работе.
Если вырастают налоги для индивидуальных предпринимателей и мы говорим, что не всегда деятельность индивидуальных предпринимателей добросовестна и прозрачна и так далее, но мы хотим все-таки сохранить данный сектор, но в более организованном варианте, то очень важен для индивидуальных предпринимателей упрощенный переход в юридическое лицо. И данные изменения могут частично коснуться какой-то группы людей, но вместе с тем у субъектов хозяйственной деятельности всегда будет оставаться выбор - перейти в юридическое лицо либо оставаться индивидуальным предпринимателем, платить повышенный налог либо перейти на упрощенную систему налогообложения, которую никто по большому счету для юридических лиц не от менял.
Налоговый кодекс прошел общественное и экспертное сито. В начале ноября документ ждут в Овальном зале парламента.
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