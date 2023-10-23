Изменения в Налоговом кодексе Беларуси для предпринимателей - какие правила документ предлагает бизнесу

Если вырастают налоги для индивидуальных предпринимателей и мы говорим, что не всегда деятельность индивидуальных предпринимателей добросовестна и прозрачна и так далее, но мы хотим все-таки сохранить данный сектор, но в более организованном варианте, то очень важен для индивидуальных предпринимателей упрощенный переход в юридическое лицо. И данные изменения могут частично коснуться какой-то группы людей, но вместе с тем у субъектов хозяйственной деятельности всегда будет оставаться выбор - перейти в юридическое лицо либо оставаться индивидуальным предпринимателем, платить повышенный налог либо перейти на упрощенную систему налогообложения, которую никто по большому счету для юридических лиц не от менял.

Жанна Тарасевич, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М. С. Кунявского