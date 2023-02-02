Изменения в постановление "О системе регулирования цен" вступили в силу в Беларуси

Новации для торговли, производителей и бизнеса. 2 февраля вступили в силу изменения в постановление №713 Совета Министров.

Уточнены подходы к административным процедурам: расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены. Также уточнен порядок включения отдельных расходов в цену. Претерпел изменения и перечень товаров, которых касается постановление, - в целом список стал шире. Все новации направлены на снятие неясностей и разночтений. Главная цель неизменна - ценообразование должно быть справедливым.

