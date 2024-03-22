Изменения в правила долевого строительства внес Совмин

Совет Министров внес изменения в правила долевого строительства. Это предусмотрено постановлением Совмина от 19 марта 2024 года №187, которое официально опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.



Согласно изменениям, теперь приемка в эксплуатацию одноквартирного жилого дома, а также многоквартирного, блокированного жилого дома, строящихся с привлечением бюджетных средств, будет возможна даже в том случае, если часть работ перенесут на благоприятный период их выполнения.



В этом случае застройщик все равно передает дольщику документы, необходимые для государственной регистрации прав дольщика на объект долевого строительства, прописав стоимость таких работ. Их можно будет оплатить позднее.



Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.