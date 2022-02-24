Отменены нескольких рейсов авиакомпании "Белавиа" по направлению в Тель-Авив, Стамбул и Сочи

24 февраля из Национального аэропорта Минск было отменено выполнение нескольких рейсов авиакомпании "Белавиа" по направлению в Тель-Авив, Стамбул и Сочи. Не состоится также и рейс по маршруту Минск - Краснодар - Минск, который был назначен на 27 февраля. Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы по маршруту в/из Стамбула на сегодня и на завтра. Также полеты из Минска в Дубай и обратно, выполняемые авиакомпаниейFlyDubai, отменены до конца недели. Кроме того, изменения в расписании произошли и для чартера Минск - Шарм-эль-Шейх - Минск: предусмотрена дополнительная остановка в Казахстане для дозаправки.



Также предприятие "Минсктранс" приостанавливает ежедневные рейсы из нашей столицы в киевском направлении. Сегодня в 13:00 по белорусскому времени отправился последний автобус.

