Изменения в рационе животных зоопарка с учетом погоды

В столичном зоопарке идет оборудование новых вольеров. Сегодня здесь живут более четырех сотен видов животных изо всех уголков планеты. На летнее время у них меняется рацион: добавляют больше свежих овощей, фруктов и зелени. Работники зоосада внимательно следят за тем, чтобы во всех вольерах была свежая питьевая вода. При необходимости землю в апартаментах зверей поливают. Крупным млекопитающим нужны и регулярные водные процедуры. Также теперь идет реставрация набережной. Новый вид приобретут мостики и обзорные площадки для наблюдения за водоплавающими птицами.



