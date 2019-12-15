Изменения в системе оплаты труда. Официальные разъяснения

Министерство труда и социальной защиты опубликовало на сайте разъяснения об изменениях в оплате труда работников бюджетных организаций. Так, расширятся права руководителей госорганов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам. За счет объединения нескольких выплат в одну будет упрощен расчет зарплаты. А снижение некоторых стимулирующих и компенсирующих выплат должно быть компенсировано в равном объеме руководителем организации. Сама заработная плата в 2020 году будет рассчитываться на основе тарифной системы, в составе которой базовая ставка и 18-разрядная тарифная сетка.



