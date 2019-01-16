В центральном регионе обновление в структуре руководства

С сегодняшнего дня сразу в нескольких районах новые председатели исполкомов. Вилейским районом отныне будет руководить Олег Бегунец. Сегодня он получил удостоверение председателя из рук губернатора Минской области Анатолия Исаченко. До этого Олег Бегунец занимал должность первого заместителя председателя Стародорожского исполкома. Это молодой руководитель с большим опытом работы в экономике и агропромышленном комплексе.



Увеличивать темпы роста промышленности, диверсифицировать экспорт, создавать новые рабочие места и в то же время развивать социальную сферу. Это одни из задач, которые ставит перед собой председатель горисполкома Жодино. Город отныне возглавил Дмитрий Заблоцкий. Коренной жодинец - прошел трудовой путь от простого рабочего до заместителя директора на БелАЗе, последнее время курировал промышленность, энергетику и транспорт в Палате представителей Национального собрания.