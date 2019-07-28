Изменения в Трудовом кодексе

На неделе изменился Трудовой кодекс. И если подытожить новеллы - это отпуск для пап, работа на удаленке и контракт сразу на несколько лет! Отпуск 14 дней гарантирован отцам в течение шести месяцев после рождения ребенка. Больше защиты теперь получит и человек труда. В частности, об изменении условий работы (это сложность, вредность или продолжительность рабочего дня) руководство отныне будет сообщать сотрудникам за месяц. Для сравнения: раньше можно было всего за неделю. Могут также предложить перейти на другое предприятие, но не более чем на полгода. А временный перевод - только с согласия подчиненного. А тем, кто на основном месте работы ушел в отпуск, разрешили на это время трудиться по совместительству полный день. Впервые кодекс регулирует и дистанционные трудовые отношения. На удаленке писать коды и программы отныне можно с полным соцпакетом. Профсоюзы довели до конца и еще одну свою инициативу - однолетние контракты теперь будут возможны лишь при первом заключении.

