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Изменения в Трудовом кодексе
На неделе изменился Трудовой кодекс. И если подытожить новеллы - это отпуск для пап, работа на удаленке и контракт сразу на несколько лет! Отпуск 14 дней гарантирован отцам в течение шести месяцев после рождения ребенка. Больше защиты теперь получит и человек труда. В частности, об изменении условий работы (это сложность, вредность или продолжительность рабочего дня) руководство отныне будет сообщать сотрудникам за месяц. Для сравнения: раньше можно было всего за неделю. Могут также предложить перейти на другое предприятие, но не более чем на полгода. А временный перевод - только с согласия подчиненного. А тем, кто на основном месте работы ушел в отпуск, разрешили на это время трудиться по совместительству полный день. Впервые кодекс регулирует и дистанционные трудовые отношения. На удаленке писать коды и программы отныне можно с полным соцпакетом. Профсоюзы довели до конца и еще одну свою инициативу - однолетние контракты теперь будут возможны лишь при первом заключении.
По прогнозам, число краткосрочных контрактов сократится в ближайшее время на треть
Трудовой кодекс - документ весомый и касается каждого из нас - учитывает реалии рынка труда и запросы от нанимателей и работников. В последний раз трудовые отношения законодатели пересматривали 5 лет назад. Сейчас внесены правки более чем в две сотни статей, появились 13 новых, как и две главы. Все они вступят в силу через полгода.
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