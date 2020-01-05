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Изменения в Трудовом кодексе. После рождения ребенка отцы смогут взять двухнедельный отпуск
Изменения в Трудовом кодексе. Отцы или отчимы смогут взять двухнедельный отпуск после рождения ребенка. Воспользоваться им можно будет в течение 6 месяцев после появления на свет малыша. Изменения вступают в силу с 28 января. Отметим, отпуск неоплачиваемый, при этом в коллективных договорах может содержаться его иная продолжительность либо условия его оплаты.
С 1 января продлена программа семейного капитала на следующую пятилетку. Его размер составляет 22,5 тысячи рублей.
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