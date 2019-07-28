Изменения в Уголовном кодексе: снижен порог наказания по статье за незаконный оборот наркотиков

Еще одно нововведение недели - изменение в Уголовном кодексе. Снижен порог наказания по статье 328 - за незаконный оборот наркотиков. На возможность такой корректировки Александр Лукашенко указал во время Послания белорусскому народу и парламенту. Но при этом отметил: наказание за производство и распространение наркотиков по-прежнему будет жестким! Итак, за оборот наркотиков с целью сбыта грозит теперь не от 5 до 8 лет, а от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, нижнюю планку сократили на год - от 6 до 15. Тем временем Беларусь усиливает и профилактику этих преступлений, а также самой наркомании. Ведь еще свежи в памяти ужасные примеры смертей от тяжелейшей синтетики в 2013-2014 годах.

Юрий Шевчук отправился не только к экспертам, но и к людям, которые пытаются справиться с тягой к наркотикам. Сегодня те дни Илья вспоминает с болью в глазах. Наркозависимость едва не стоила ему жизни. На помощь вовремя пришли родные люди, которые вернули его домой. Но на этом проблемы не закончились, ведь многолетняя зависимость от наркотиков никуда не исчезла. В надежде хоть как-то помочь своему ребенку родители стали искать для него подходящую программу лечения. Выбор пал на белорусский реабилитационный центр.



Центр здоровой молодежи появился в Беларуси в 2011 году

Изначально это были два филиала - в Гомеле и Минске. Но ровно год назад у центра появился новый дом. Вот он. Филиалы объединились. Таких, как Илья, здесь сегодня 17 человек. Самой младшей девушке 16, старшему мужчине 56. И у каждого своя история сломанной судьбы из-за наркотиков. Безысходность. Часто наркозависимые люди сталкиваются именно с этой проблемой. Причем не важно, какой опыт употребления: 17 лет, как у Надежды, или год. И здесь самое главное - не упустить момент и вовремя обратиться за помощью. Кстати, в Минске есть места, куда можно прийти со своей проблемой. Минздрав делает акцент на профилактику и анонимность. И предпринимает все, чтобы наркозависимые не боялись обращаться за помощью. К сожалению, часто именно так и бывает. Молодых людей задерживают с дозой, и к наркозависимости добавляется еще одна проблема - статья за незаконный оборот наркотиков. Сегодня наблюдается тенденция: запрещенные вещества прочно вошли в сводки криминальных новостей и все чаще фигурируют в историях, когда из-за наркотиков погибают люди.







Почти ежедневно бойцы наркоконтроля рапортуют о задержании закладчиков или продавцов

Беларусь на законодательном уровне одной из первых ввела понятия "базовое вещество" и "аналог". Иначе говоря, запретила сразу все формулы наркотиков и все их модификации автоматически. Это инициатива наркоконтроля, которую поддержали на государственном уровне. Работать на опережение - это значит опередить дилеров, пока новый вброшенный на рынок наркотик еще не докатился до Беларуси. Во многом благодаря этому и удалось сбить волну наркопреступлений в стране.







Пик так называемой спайс-эпидемии пришелся в Беларуси на 2014 год

Пик так называемой спайс-эпидемии (синтетических наркотиков) пришелся в Беларуси на 2014 год - более 7 000 уголовных дел. К 2018 году количество преступлений сократилось больше чем на 2 000. И здесь важно понимать, что государство не ставит цель только наказывать. Это доказывает и то, что накануне был снижен нижний предел наказания по второй и третьей частям статьи за незаконный оборот наркотиков. Минимальный срок по этим частям будет не 5 и 8 лет, как это было раньше, а 3 и 6. К каждому уголовному делу будет индивидуальный подход.







Сегодня 88 500 белорусов зависимы от наркотиков

Цифра, сравнимая с населением небольшого города. До конца 2019 года в Минске должны запустить пилотный проект на базе РНПЦ психического здоровья - центр длительной реабилитации, который поможет вернуть к нормальной жизни как можно больше людей. Если проект покажет свою эффективность, такие же центры появятся во всех областных центрах. По замыслу, каждый человек сначала пройдет медицинскую реабилитацию, в том числе психотерапию, а потом его направят на социальную реабилитацию, чтобы человек мог вернуться в общество, чтобы лечение не было напрасным. К каждому участнику проекта будет прикреплен соцработник, который окажет нужную помощь - начиная от восстановления документов, заканчивая поиском работы и жилья. Желание уйти от проблем, плохая компания, затяжная депрессия - причин, по которым человек начинает употреблять наркотики, уйма. Но итог всегда один, и, к сожалению, он не самый благоприятный для человека. За чувством эйфории, полного покоя и умиротворения всегда следуют печальные последствия: нарушение психики, галлюцинации, паранойя, снижение иммунитета, а при передозировках - летальный исход. А это уже те, кто продолжает употреблять. Неконтролируемое поведение, постоянные боли и вечный поиск заветной дозы, иначе сильная ломка. Это и становится смыслом жизни. Это откровения бывших наркоманов, хотя многие говорят, что бывших не бывает. Эти люди лишь находятся в стадии ремиссии, то есть не употребляют наркотики.





Все герои этого сюжета надеются получить свой второй шанс