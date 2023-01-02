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Изменения в УК РБ: что считается изменой государству и какие лица будут нести за это ответственность?

Депутаты нижней палаты парламента в первом чтении приняли поправки в Уголовный кодекс Республики Беларусь, которые предусматривают ряд существенных изменений. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассказала о том, какие действия являются изменой государству: "Выдача государственных секретов, коллаборационизм, шпионаж и другое".

"Иностранные спецслужбы и наши деструктивные силы не оставляют попыток найти предателей среди нас. К сожалению, такие предатели находятся", - говорит она.


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Ранее под ответственность за измену государству попадали только государственные служащие, занимающие ответственное положение. Сегодня изменить государству может любой государственный служащий или военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов. К сожалению, такие прецеденты были. Поэтому сегодня к ответственности могут быть привлечены должностные лица, занимающие государственные должности, и те лица, которые имеют статус военнослужащих. А государственные должности - это и депутаты, и госслужащие, и сотрудники правоохранительных органов (СК, МВД, МЧС) и т. д.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

"Измена Родине, прежде всего, наносит ущерб государственности, а значит каждому из нас", - отметила Марина Ленчевская.

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