Изменения в УК РБ: что считается изменой государству и какие лица будут нести за это ответственность?

Ранее под ответственность за измену государству попадали только государственные служащие, занимающие ответственное положение. Сегодня изменить государству может любой государственный служащий или военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов. К сожалению, такие прецеденты были. Поэтому сегодня к ответственности могут быть привлечены должностные лица, занимающие государственные должности, и те лица, которые имеют статус военнослужащих. А государственные должности - это и депутаты, и госслужащие, и сотрудники правоохранительных органов (СК, МВД, МЧС) и т. д.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси