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Изменения в закон о свободных экономических зонах приняли парламентарии
Изменения в закон о свободных экономических зонах приняли накануне во втором чтении парламентарии. Речь о передаче полномочий Президента по изменению границ свободных экономических зон правительству. Это гарантирует более оперативное принятие необходимых для развития бизнеса решений, снимет существующие на практике административные барьеры. Задача новаций - активизировать инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования и ускорить процесс реализации новых инвестпроектов.
Палата представителей также сразу в двух чтениях одобрила законопроект о геноциде белорусского народа, и в первом чтении рассмотрен бюджет на следующий год.
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