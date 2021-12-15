ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Изменения в закон о свободных экономических зонах приняли парламентарии

Изменения в закон о свободных экономических зонах приняли накануне во втором чтении парламентарии. Речь о передаче полномочий Президента по изменению границ свободных экономических зон правительству. Это гарантирует более оперативное принятие необходимых для развития бизнеса решений, снимет существующие на практике административные барьеры. Задача новаций - активизировать инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования и ускорить процесс реализации новых инвестпроектов.

Палата представителей также сразу в двух чтениях одобрила законопроект о геноциде белорусского народа, и в первом чтении рассмотрен бюджет на следующий год.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все