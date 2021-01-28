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Изменения в законодательство будут внесены в первом квартале 2021 года
Попыткам дестабилизации обстановки в стране нужно активнее противодействовать в правовом поле - совершенствование законодательства сегодня обсудили во Дворце Независимости.
Президент пригласил к разговору руководителей, координирующих эту работу. Во главе угла - безопасность государства. Важно соразмерно реагировать на нарушения законов. А правовые нормы должны надежно выявлять и пресекать любые действия, направленные против страны. Акценты Александра Лукашенко понятны: минувший год стал серьезным вызовом для всех. Масштабы попыток раскачать ситуацию в Беларуси были беспрецедентными. Взять под контроль ситуацию помогла слаженная и оперативная работа правоохранителей и иных госорганов.
Правовой ответ на атаки против государства
Многие предложения на злобу дня учтены в обновленных административных кодексах, в поправках к уголовному законодательству. Президент призывает еще раз посмотреть на действующие правовые нормы, чтобы исключить пробелы. В том числе, учесть европейский опыт реагирования на попытки дестабилизации ситуации в стране. В последние месяцы уличная протестная активность снизилась, но Александр Лукашенко призывает не расслабляться: поводов для самоуспокоения нет. Президент также пояснил, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия.
Президент потребовал четкой позиции всех участников совещания относительно законодательных недоработок. Не нужно увлекаться ведомственными интересами, важно думать о главном - последствиях для всеобщей безопасности. Главное требование президента - создать мощное правовое поле противодействия всем возможным вызовам и угрозам. И медлить в этой ситуации недопустимо.
Раскачивание внутренней обстановки в Беларуси - трамплин в Россию
На каждое деструктивное действие должен быть правовой ответ, а все атаки против государства нужно четко и быстро пресекать. Это касается и зарубежных координаторов антигосударственной политики. Позиция Александра Лукашенко неизменна: раскачивание внутренней обстановки в Беларуси - трамплин в Россию.
События последнего времени не оставляют в том сомнений. Попытки дестабилизации ситуации на союзном пространстве будут продолжаться и далее, уверен президент. И Беларусь должна быть к этому готова, в том числе в правовом поле.
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