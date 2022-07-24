Изменения в земельном законодательстве дадут послабления для бизнеса - какие?

Для бизнеса здесь есть тоже ряд послаблений. Одно из самых значимых - это возможность расширения или получения дополнительного земельного участка под развитие собственно этого бизнеса. Зачастую было так: было построено какое-то капитальное здание, к нему нужно расширение производства либо складские помещения. Это вызывало трудность, особенно если зона была аукционной. Фактически надо было идти на аукцион и выкупать какой-то участок. Для бизнеса это определенный дискомфорт. Т. е. как минимум не стимулировало развитие.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси

