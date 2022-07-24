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Изменения в земельном законодательстве дадут послабления для бизнеса - какие?
До 250 участков по всей стране за одну базовую величину каждый. Новые правовые новации в земельном законодательстве, которые вступят в силу в сентябре, предполагают ряд послаблений для бизнеса. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич. В целом в Беларуси зарегистрировано порядка 1,5 млн земельных участков.
Это, в частности, бывшие социальные объекты. Многие из них уже купили ранее, но не все удалось восстановить. Ежегодно выделяется до 30 тысяч новых. Часть через аукцион, другая - по заявительному принципу. Только за два квартала нынешнего года на аукционах в республике продано почти 700 участков.
Для бизнеса здесь есть тоже ряд послаблений. Одно из самых значимых - это возможность расширения или получения дополнительного земельного участка под развитие собственно этого бизнеса. Зачастую было так: было построено какое-то капитальное здание, к нему нужно расширение производства либо складские помещения. Это вызывало трудность, особенно если зона была аукционной. Фактически надо было идти на аукцион и выкупать какой-то участок. Для бизнеса это определенный дискомфорт. Т. е. как минимум не стимулировало развитие.
Полную версию интервью с председателем Государственного комитета по имуществу смотрите на нашем YouTube-канале.
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