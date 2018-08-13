К ситуации на Минской кольцевой. Измененное движение транспорта на аварийном путепроводе около микрорайона Лошица. Проезд по мосту и под ним теперь закрыт полностью. Там ремонтные работы - разбирают пролетные конструкции. Движение организовано по съездам параллельно кольцевой, заехать на улицу Бабушкина сейчас можно только со стороны внешнего кольца МКАД. Что касается пешеходов, пересечь кольцевую они смогут по временному проходу рядом с путепроводом. Там завершают установку лестниц и благоустройство пешеходных дорожек.