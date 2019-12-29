Десятки статей могут уйти из Административного кодекса, а размер штрафов уменьшится. За оплату на месте совершения административного правонарушения сразу будет скидка. Пока фигурирует цифра 50 %. Эти, как, впрочем, и другие варианты уже рассматриваются межведомственной экспертной комиссией по подготовке комплексных предложений о корректировке КоАП. Изменить кодекс в сторону не карательных мер, а профилактики - поручение Главы государства.



Предполагается уменьшить и количество органов, имеющих право составлять административные протоколы. На сегодня их 79. Это, пожалуй, чрезмерно. В этом свете неудивительной выглядит статистика последних пяти лет: 16 миллионов административных нарушений, почти 4 миллиона человек наказаны. При этом только в прошлом году суды прекратили 52 000 подобных дел. Огромное число протоколов составляют, чтобы выполнить план по административным нарушениям. Эта система и вызвала критику Президента, получив название "палочно-галочной". В нынешнем варианте закон работает уже более 10 лет и явно отстал от жизни.







В числе рассматриваемых вопросов и сроки, когда информация о совершенном административном нарушении может быть предоставлена тому или иному госоргану. Бывает, что данные о штрафе становятся причиной формирования негативного представления о гражданине и могут сыграть злую шутку, например, при приеме на работу. Как сделать так, чтобы этого не происходило, - тоже рабочий вопрос для созданной комиссии. Кроме того, предлагается убрать нижнюю границу штрафов, если проступок не несет в себе большой общественной опасности.



В работу по либерализации административных правонарушений с первого дня включилось и МВД. В частности, уже ограничено использование мобильных камер фотофиксации на дорогах. Всплеска нарушений пока не наблюдается. В перспективе ГАИ планирует отказаться от использования и ручных радаров.



Предложений по корректировке Административного кодекса ждут и от белорусов. Свои предложения можно направлять до 24 января 2020 года на портал pravo.by. А также непосредственно в Национальный центр правовой информации и все его аккаунты в социальных сетях.



