Измены, трое детей и борьба за дом, подаренный свекровью: как обращение из TikTok повлияло на развод

Есть в жизни такие истории, где смешивается сразу все: и любовь, и предательство, и большие деньги, и измены, и истерики, и слезы. Именно это все и стало основой нового выпуска программы "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Изначально много внимания к ситуации привлекло обращение в TikTok, записанное Татьяной Чеченец 8 марта 2026 года в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Уважаемый Александр Григорьевич, как же здорово, что вы стали активным пользователем TikTok. Теперь вы сможете узнать, как вершит закон у нас в стране, в Минске, бизнесмен [имя], - отметила героиня истории. - Парень, продолжая свое уголовное прошлое, теперь решил менять законы в судебной практике Республики Беларусь".

Татьяна Чеченец:

"После 15 лет совместной жизни он развелся со мной, оставив меня с тремя детьми. И через три месяца вступил в новый брак. Угрожал мне после развода побоями, дабы я отказалась от алиментов на троих детей, чтобы ему не светить своими доходами. Со своей новой супругой он развел кампанию по изъятию у меня, у моих детей, моих родителей недвижимого имущества. Забрал у меня с тремя детьми автомобиль. Вынес из дома 100 тыс. долларов за проданную квартиру моих родителей, а также вот уже два года уклоняется от уплаты алиментов в полном объеме".

Татьяна Чеченец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd64c07-6c4b-4fb4-8bd4-e3326b212440/conversions/0c85c3c3-4325-485f-9c8a-693e01b14da4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd64c07-6c4b-4fb4-8bd4-e3326b212440/conversions/0c85c3c3-4325-485f-9c8a-693e01b14da4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd64c07-6c4b-4fb4-8bd4-e3326b212440/conversions/0c85c3c3-4325-485f-9c8a-693e01b14da4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bd64c07-6c4b-4fb4-8bd4-e3326b212440/conversions/0c85c3c3-4325-485f-9c8a-693e01b14da4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Имена и фамилии бывшего супруга Татьяны, его близких, родственников озвучивать не будем. А видео с обращением героиня уже удалила, ведь на нее подали в суд за разглашение персональных данных.

"Суд Минского района вот уже два года защищает интересы бизнесмена с огромными доходами, используя один и тот же механизм аннулирования сделок договоров дарения в мою пользу. Уважаемый Александр Григорьевич, такого быть не может в нашей стране. И в этот прекрасный Год белорусской женщины я прошу вас, уважаемый наш Президент, не оставьте без внимания мое сообщение. Помогите мне доказать, что невозможно изменить установленные десятилетиями законы в судебной практике Республики Беларусь парню, приехавшему из глубинки, который почувствовал свою силу в связях и деньгах", - заключила Татьяна Чеченец.

Серьезное обвинение она не только на видео записывала, но и направляла свои обращения в Администрацию Президента, МВД, Генпрокуратуру и даже в Минздрав.

И здесь уже нужна предыстория. В 2008 году пара заключила брак, в 2024-м - расторгла союз. У супруга серьезный и достаточно крупный бизнес, связанный с бетоном.

Татьяна Чеченец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ebe8a8-1779-4cf1-936a-90fd29c0e42e/conversions/bd638ffd-ba1d-4c01-8401-4a08b650521e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ebe8a8-1779-4cf1-936a-90fd29c0e42e/conversions/bd638ffd-ba1d-4c01-8401-4a08b650521e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ebe8a8-1779-4cf1-936a-90fd29c0e42e/conversions/bd638ffd-ba1d-4c01-8401-4a08b650521e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ebe8a8-1779-4cf1-936a-90fd29c0e42e/conversions/bd638ffd-ba1d-4c01-8401-4a08b650521e-xl-___webp_1920.webp 1920w

А сама Татьяна рассказывала в социальных сетях о том, что начинали все вместе с нуля. И багажа какого-то за плечами особо не было. И вдохновляла своего супруга на серьезные бизнес-открытия во многом она.

По словам героини, на первом судебном заседании после развода муж хотел снизить уплату алиментов в брачном договоре, потому что у него зарплата якобы 400 рублей. "Этот суд я выиграла, смогла доказать, что он хозяин, учредитель и управленец огромного бизнеса в Минске. Это бетонный бизнес и заработная плата у него достаточно большая. А алименты в брачном договоре - это меньше 10 % его прибыли в месяц", - обозначила она.

Татьяна Чеченец:

"Второй раз я выиграла судебное заседание по алиментам. Но несмотря на это, он все равно не уплачивает алименты в полном объеме, а просто по 600 рублей перечисляет в счет погашения долга (180 тыс. белорусских рублей), чтобы на него не завели уголовное дело. На сегодняшний день ОПИ наложил ему запрет на выезд за пределы Республики Беларусь".

Она также отметила, что от мужа все-таки есть помощь: по брачному договору он оплачивает должное образование и лечение детей. "Но он на свое усмотрение оплачивает несколько кружков. За два года после развода он ни разу не отвез детей в школу. Этим всем занимаюсь я. После разбирательств по алиментам он начал подавать иски, оспаривать сделки дарения недвижимости, которая осталась у меня с детьми после развода", - отметила Татьяна.

Татьяна Чеченец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0aa9f495-0d53-414c-ba0b-05f714524ed5/conversions/be046db2-892a-41b8-beac-8b0d902b6ee8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0aa9f495-0d53-414c-ba0b-05f714524ed5/conversions/be046db2-892a-41b8-beac-8b0d902b6ee8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0aa9f495-0d53-414c-ba0b-05f714524ed5/conversions/be046db2-892a-41b8-beac-8b0d902b6ee8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0aa9f495-0d53-414c-ba0b-05f714524ed5/conversions/be046db2-892a-41b8-beac-8b0d902b6ee8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дом, как рассказывает героиня, ей подарила свекровь. Бывший муж хочет признать сделку дарения недействительной. И пока идут разбирательства бизнесмен также зарегистрирован в этом жилье. По этой причине после развода в дом приходили сотрудники ДФР с обыском. "Оказывается, все годы ведения бизнеса мой муж уклонялся от уплаты налогов и вел какие-то махинации, о которых мне не было известно. И это все было так мерзко и гадко, потому что я живу с детьми, мы уже не вместе, а ко мне в дом приходят с обыском, потому что он там зарегистрирован", - заявила она.

Пока он зарегистрирован, меня и моих детей касаются его проблемы. Татьяна Чеченец

Уголовное дело возбуждено, но в интересах следствия подробности пока не разглашаются.

"Поскольку глава государства очень внимательно относится к обращениям с просьбой защитить мам и несовершеннолетних детей, то и обращение Чеченец Татьяны, размещенное в социальной сети TikTok, безусловно, привлекло его внимание, - заметил первый замначальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Геннадий Акстилович. - По его поручению, соответствующими компетентными государственными органами детально изучены абсолютно все поднимаемые вопросы. И данное обращение было направлено в Генпрокуратуру, чтобы там разобрались и посмотрели, имеется ли необходимость вмешательства органов прокуратуры либо правоохранительных органов в те вопросы, которые поднимает Татьяна Игоревна".

Геннадий Акстилович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7248823b-2553-4b82-be98-9b76f11acf46/conversions/491659a7-77c0-4ed9-b40a-dcac35bcd80a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7248823b-2553-4b82-be98-9b76f11acf46/conversions/491659a7-77c0-4ed9-b40a-dcac35bcd80a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7248823b-2553-4b82-be98-9b76f11acf46/conversions/491659a7-77c0-4ed9-b40a-dcac35bcd80a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7248823b-2553-4b82-be98-9b76f11acf46/conversions/491659a7-77c0-4ed9-b40a-dcac35bcd80a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Геннадий Акстилович:

"Частично они нашли основание вмешательства в части возбуждения уголовного дела в отношении бывшего супруга. А в основной части претензии были безосновательны. И по итогам изучения можно сделать вывод, что обращение Татьяны Игоревны направлено не столько на защиту прав и интересов, в том числе детей, сколько на решение личных проблемных вопросов с бывшим супругом".

Адвокат бывшей свекрови героини во время судебного процесса объяснил, почему та вдруг решила подарить дом Татьяне: "Оформлять объект недвижимости в тот момент на [имя мужа] или на Татьяну было неправильно по субъективным обстоятельствам. Например, в связи с тем, что они имели право на строительство или участие в строительстве жилья как многодетная семья".

В своей квартире пара зарегистрировалась в январе 2023 года, а через месяц уже свекровь подарила Татьяне дом. Суд признавал сделку дарения недействительной.

Кроме того на судебном заседании стали известны интимные подробности. Татьяна уверяла, супруг ей постоянно изменял. Сестра бизнесмена подтверждает, измены были, но предатель не ее брат. "Я с удивлением узнала, что к тому моменту, как моя мама оформляла сделку дарения, уже год Чеченец Татьяна Игоревна сожительствовала с другим мужчиной. Строила с ним новую жизнь", - сообщила сестра бывшего мужа Татьяны.

Юлия Ляскова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55d20668-a89b-4661-a957-60cab7956be4/conversions/68093cd8-929e-471d-8951-268e58ffb90a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55d20668-a89b-4661-a957-60cab7956be4/conversions/68093cd8-929e-471d-8951-268e58ffb90a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55d20668-a89b-4661-a957-60cab7956be4/conversions/68093cd8-929e-471d-8951-268e58ffb90a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55d20668-a89b-4661-a957-60cab7956be4/conversions/68093cd8-929e-471d-8951-268e58ffb90a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Разбирательства длились долго, но ситуация пришла к своему разрешению. "В Минском областном суде одна из сторон отказалась от своих исковых требований, в связи с чем было заключено медиативное соглашение. Далее, в этот же день, стороны переместились в суд Минского района, и вторая сторона отказалась от своих исковых требований, также заключили медиативное соглашение, - обозначила завсектором информации и связей со СМИ, пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси Юлия Ляскова. - Таким образом, они мирно решили свой конфликт. Это самое важное. Они договорились, будут решать свою проблему, но уже без суда, возможно, без внимания прессы, в тишине, спокойно, как взрослые люди".