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Изменятся ли нормы беспошлинного ввоза товаров, рассказал председатель ГТК Беларуси
О нормах беспошлинного ввоза товаров на территорию Беларуси, о том, есть ли необходимость сейчас вновь искать какие-то новые подходы и менять правила, в проекте "Разговор у Президента" рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
"Действующие сейчас нормы беспошлинного ввоза не новые, они действовали и ранее. Единственное, в определенный период, когда началось санкционное давление на Беларусь и на Российскую Федерацию, были приняты временные решения об увеличении норм беспошлинного ввоза. Было опасение, что будет дефицит определенных товаров в Союзном государстве, - пояснил председатель ГТК. - Но такого дефицита не произошло. И было принято решение о возврате норм беспошлинного ввоза к тем, которые действовали ранее в нашем Евразийском союзе. Эти нормы устоявшиеся, они хорошо себя зарекомендовали. И я считаю, что они оптимальны".
Владимир Орловский отметил, что в настоящее время ведется работа по сокращению норм беспошлинного ввоза по товарам, перемещаемым авиационным транспортом. "Эта работа ведется на площадке Евразийской экономической комиссии. Сейчас норма беспошлинного ввоза авиационным транспортом 10 тыс. евро, поэтому рассматриваются варианты сокращения этой нормы. Но здесь каких-то быстрых решений нет, идет обсуждение. И в процессе этой работы, возможно, мы выйдем на некое сокращение этих норм", - считает Владимир Орловский.
По наземным пунктам пропуска, по посылкам изменения норм беспошлинного ввоза даже не рассматриваются, отметил председатель ГТК.
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