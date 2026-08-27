С 2022 года по год сегодняшний команда Белтелерадиокомпании работала с экстремистским телевидением "Настоящее время". Документы, счета, разговоры и откровения мы покажем в новой серии проекта "Изнанка".

Смердяковы, увы, водились и плодились на Руси всегда. У них множество лиц, как и фамилий. Например, Рудницкая.

Алина Сергеевна Рудницкая, 1976 года рождения, гражданка Российской Федерации, зарегистрирована по адресу Санкт-Петербург. Фактически проживает в Чехии и последний раз в России была в 2025 году. На данный момент является сотрудницей редакции телеканала "Настоящее время", признанного в Республике Беларусь экстремистским формированием, а в Российской Федерации иноагентом. Курирует на телеканале восточное направление, зона интереса - Беларусь и Россия. Режиссер, сценарист, оператор, монтажер документальных фильмов о жизни в России. Имеет ряд наград, в том числе "Ника" и фестиваля Artdocfest. Автор фильмов о скверности жизни в путинской России.

На телеканале "Настоящее время" после 2020 года россиянка начала курировать белорусское направление. Речь идет о псевдодокументальных материалах, которые снимались на территории Беларуси. Нет, внутри страны никакого бюро не было. Его осмотрительно держали в Вильнюсе. Однако сюда, в Беларусь, если точнее, в Витебскую область, периодически заезжали фрилансеры, наемные авторы из России. Снимали, уезжали обратно, и в руки Рудницкой попадали кадры из Беларуси. Если учитывать, что всю эту "грантовую шушеру" разогнали наши силовики, натуральные кадры из Беларуси на вес золота.

Но Рудницкой весьма важно было иметь собственные глаза, уши и руки, которые держат камеру в стране. Она начала поиски. Мы нашли ее, она нашла нас. Началась большая игра длиною почти в пять лет. Толщи материалов и имен. То, что мы покажем сегодня - мизерная часть добытых сведений.

Итак, в настоящее время это совместное детище "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Сначала это была короткая программа, но в 2017 году, когда началось открытое противостояние Запада с Россией, было принято решение о создании отдельного телеканала, который будет вещать на русском языке на кабельных, спутниковых и цифровых платформах.

Офис расположился в Праге, прямо в здании "Радио Свобода". Показываем уникальные кадры, снятые с воздуха и камеры слежения у офиса "Настоящего времени" "Радио Свобода" в Праге. Наша команда навесила там камеры и полетала "птичкой". Высокий забор с бетонным основанием - так охраняются здания специального назначения. А у редакции назначение самое, что не есть специальное. Но кадры полетов и аэросъемки представляем вашему вниманию.

В бывших же советских республиках открывались бюро. Региональный офис в Риге, Тбилиси, Молдове, Кишиневе, Ереване и так далее.

Но финансирование и надзор "Настоящего времени" осуществляет Конгресс США. Он принимает решение о выделении неких сумм на грантовую поддержку СМИ за пределами Штатов. Далее эти доллары следуют в официальное правительственное ведомство Агентства США по глобальным медиа. Там их делят и распределяют в зависимости от приоритетов политики на текущий финансовый год. "Голос Америки" - это государственная структура США, которая формирует контент. А вот "Радио Свободная Европа" или "Радио Свобода" - некоммерческая организация, но она получает гранты от Агентства США по глобальным медиа под конкретные цели и задачи.

Согласно официальному годовому отчету, в 2021 году конкретно в сеть "Настоящего времени" залили 12 млн долларов. В 2022-м тоже почти 12 млн долларов. В 2023-м запросили 12,5 млн, но фактическая сумма была увеличена до 14,5 млн, ибо СВО. В 2024-м "Настоящему времени" требовалось почти 15 млн, как и в 2025-м. Есть у нас интересный документ с запросом на 2027-2028 годы. Пока его оставим на десерт.

Вся эта пропагандистская машина завязана исключительно на финансировании США. Без денег США логично не может и существовать. В 2025-м Дональд Трамп начал проводить большую американскую ревизию. Как и куда выделяются американские доллары. "Радио Свобода" была вынуждена закрыть часть своих бюро. Под сокращение попали бюро Венгрии, Болгарии и Румынии. В "кружке" Рудницкой в белорусском направлении работают Васюкевич, Гурневич, Захаревич и Соусь. Само же бюро в Вильнюсе прекратило свою деятельность в 2021 году. Однако мы помним, что Рудницкая нанимала фрилансеров.

Всегда волновал вопрос, что стоит за желанием наших людей быть трижды заслуженным лакеем. Можно не любить власть, можно даже разочароваться в народе, но ненависть к родине - это что-то сродни с ненавистью к матери. Это, по сути, одно и то же, что ненавидеть себя. Но что в голове у них? Это действительно борьба за идею, в которую искренне верят выруси или что-то еще?

Здесь для Рудницкой и ее коллег есть один нюанс в работе, и он финансовый. Поскольку Агентство США по глобальным медиа отвечает за управление международной сетью СМИ, куда входит "Настоящее время", их вера в великие свободы и права никому совершенно не нужны. Все они работают "над общей миссией, имеющей жизненно важное значение для интересов США". Так что, когда очередной либерал, экстремист или иноагент будет с пеной у рта говорить о вкладе в великое и демократическое, вспомните сетования Рудницкой.

Теперь перейдем к редакционной политике, повестке и заданиям, которые получала группа Белтелерадиокомпании. Скажем сразу, далеко не все наши фильмы прошли отбор цензурой "Настоящего времени". Здесь, знаете ли, подвел опыт или отсутствие продажности, а может и так было задумано. Итак, документалка. Мы предложили фильм о советском тренере, который воспитал не одно поколение гимнастов, которые на соревнованиях творили просто чудеса. Такие сальто никто не мог повторить. Однако тренеру долгое время не давали звание заслуженного, тогда, в Белорусской ССР. Позже это звание он все же получил. Его история - фильм-портрет о преданности делу и советскому спорту. Сейчас важно внимательно изучить аргументы Рудницкой, почему наш фильм не поставят в эфир в настоящее время.

То есть "культурно", "красиво", "заслуженно" в адрес Беларуси или России не вписывается в парадигму политики "Настоящего времени". Такое не купят, такое не поставят в эфир. Рудницкая предложила поискать в исходниках резкие фразы тренера против государства, а попутно сделать материал к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Общий посыл понятен. Ясно, что нужно "Настоящему времени" нашему "начальнику" Рудницкой. Предлагаем ей другой выдуманный сюжет:

"Два пенсионера, Семен и Валентина, пожилая пара. Авария произошла буквально на их глазах. Их деревня была рядом с зоной радиации, и они помнят ту самую эвакуацию. Потом их возвращают обратно, потому что "режим" объявил, что жить там будет безопасно. Они вернулись и живут там до сих пор".

В этом моменте можем утяжелить историю.

"Их сын умер через 20 лет, и это из-за облучения. А еще Семен и Валентина выращивают урожай и обрабатывают землю. Однако, скорее, это ритуал и любимое занятие, потому что все, что вырастает, светится и не подлежит употреблению. Триллер будет навыться "Небо цвета молока".

По заявке Рудницкая молчит неделю, поэтому приходится уточнять самим.

Откровенно говоря, с приходом Трампа работать с "Настоящим временем" стало менее, что ли, эффектно. Это, конечно, шутка. На самом деле, Рудницкая ждет большой кэш. На "говноновости", миссию за права человека и свободу слова, которые, я напомню, саму Рудницкую "задолбали", она запросила 700 тыс. долларов на два года - 2027-й и 2028-й. Подала она эту заявку от имени "Настоящего времени" 4 мая этого года в Национальный фонд демократии.

Структура Фонда демократии, кстати, несколько от Агентства США по глобальным медиа отличается, так как его финансирует Госдеп США грантами. Однако надзор осуществляет именно американский Конгресс и счетная палата. За 700 тыс. долларов Рудницкая обещает:

Вообще, честно говоря, с учетом того, что этот документ оказался в наших руках, с учетом того, что на рабочем столе компьютера есть все цифры ее СНИЛС и даже VIN-номера зарегистрированных когда-либо авто, с учетом большой нашей пятилетней работы с Рудницкой, ее обещание цифровой безопасности и защищенных редакций выглядит как надувательство американцев, но это дело американцев. Сама же Рудницкая очень боялась, что мы вдруг окажемся в разработке спецслужб.

Опасения Рудницкой связаны с тем, что, по сути, она была единственным связующим звеном между "Настоящим временем" и белорусским отделом. Однако она напрасно переживала, что нас разрабатывают, когда мы уже разрабатывали ее. Не станем перечислять, по каким адресам и когда была зарегистрирована госпожа Рудницкая в Санкт-Петербурге, но за 8 лет, например, она совершила 60 перелетов из России и в Россию из Евросоюза. Чаще, конечно, в Финляндию, авиаперелетами, железнодорожным транспортом или на авто. Ну и в Чехию или Латвию. Реже в Венгрию, Италию, Швейцарию, Данию, Нидерланды, Швецию и Польшу.

В распоряжении нашей редакции имена всех сотрудников, которые работают на разные бюро "Настоящего времени" по всему миру. Их 75 в нашем списке. Фамилии переданы в страны, чье гражданство они имеют. Как минимум в те, где хотят жить в своих интересах, а не интересах инородных политиков, а большинство - граждане России.

Данный фильм-расследование был снят при поддержке работников и самой редакции экстремистского формирования и иноагента "Радио Свобода" или "Радио Свободная Европа".

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