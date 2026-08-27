"Изнанка" цензуры: расследование "Первого информационного" раскроет работу антибелорусских каналов

Долгая информационная партия журналистов "Первого информационного" против экстремистского формирования "Настоящее время": на более чем 4 года Екатерина Тихомирова и команда АТН (а теперь "Первого информационного") внедрились в их редакцию.

Как снимаются псевдодокументальные материалы о Беларуси? Что обязаны говорить и показывать якобы свободные и независимые журналисты?

Документы, счета, фамилии, разговоры и откровения - вся изнанка антибелорусской и антироссийской цензуры и редакционных темников будет показана в новой серии расследования нашумевшего проекта.

Смотрите 27 августа сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и в 28 августа на "Первом информационном" в 10:10 и 18:10.