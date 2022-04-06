Изнасилование жительницы Мозыря российскими солдатами - история разоблачения

Мне вчера рассказали знакомые, что есть такой пользователь с моей фотографией, который отправляет все эти сообщения, что изнасиловали мою знакомую, но ничего такого не было. Мне захотелось самой разобраться. Сегодня утром я пошла в РОВД по месту жительства, чтобы как-то наказать человека за все действия, чтобы он задумался, чтобы такого не повторилось.

Анна, жительница г. Гомеля