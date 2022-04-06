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Изнасилование жительницы Мозыря российскими солдатами - история разоблачения
Взбудоражить нашу страну пытаются очередной порцией фейков. Интернет-ресурсы недавно облетела новость о якобы изнасиловании жительницы Мозыря российскими солдатами. Однако на поверку оказалось, что вся история от начала до конца - ложь. Так, на одном из интернет-ресурсов появилась информация, что 20-летняя студентка стала жертвой насилия. Авторы статьи заявили, что в этом виноваты военные из России. Более того, подкрепили статью якобы признанием самой потерпевшей.
Впрочем в милицию с заявлением об изнасиловании так никто не обратился. Первые сообщения со слезливым признанием в деструктивных чатах стали появляться от пользователя из Украины. При этом нашлась и девушка из Гомеля, от имени которой рассылались фейки.
Мне вчера рассказали знакомые, что есть такой пользователь с моей фотографией, который отправляет все эти сообщения, что изнасиловали мою знакомую, но ничего такого не было. Мне захотелось самой разобраться. Сегодня утром я пошла в РОВД по месту жительства, чтобы как-то наказать человека за все действия, чтобы он задумался, чтобы такого не повторилось.
Какими мотивами руководствовались те люди, которые от имени девушки распространяли фейки, теперь предстоит выяснить следователям. Правоохранители говорят, что такие действия можно рассматривать как разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
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