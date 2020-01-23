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Израиль ценит участие Беларуси в форуме памяти жертв холокоста

Президент Израиля высоко ценит участие Беларуси в мероприятиях международного форума лидеров, посвященного Дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. Об этом он заявил в беседе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко на торжественном приеме. Cпикер передал главе Израиля приветствие от Президента Беларуси Александра Лукашенко. В свою очередь Реувен Ривлин просил передать белорусскому лидеру наилучшие пожелания и благодарность за участие страны в мероприятиях.

Председатель Палаты представителей провел беседы с рядом своих зарубежных коллег.

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