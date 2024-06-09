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Изучили лагеря, которые поддерживают имидж Беларуси на международной арене
Беларусь продолжает вести мирную политику добрососедства не для заголовков в газетах, а для нашего общего будущего. И становится местом, куда хочется приехать, отдохнуть, провести время с позитивными людьми. Сколько мы приняли детей из разных стран. Конечно, это обойдут западники в своих опусах, наоборот перевернут с ног на голову. Но вот факты на стол.
В детских лагерях мест почти нет. А таких в нашей стране около 600. Почти 400 тыс. детей отдохнут в этом сезоне. Ставку в Беларуси, как всегда, делают на качество и доступность услуг. А еще на развитие добрососедских отношений с другими государствами. Подробности у Катерины Стрехи.
Оздоровительный сезон
На берегу озера Нарочь расположился Национальный центр "Зубренок". Каждый ребенок, который приезжает сюда впервые, приходит на пирс и знакомится с местными достопримечательностями. Таким образом, пусть даже на короткое время, его посвящают в число жителей Нарочанского края. Есть еще одна не менее важная традиция - нужно найти по дороге сюда камушек, кинуть его в воду и загадать самое заветное желание.
В этой "стране детства" исполняются мечты и созданы все условия для комфортного отдыха школьников. Имидж страны на международной арене национальный образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" поддерживает десятилетиями.
За год на территории Национального парка "Нарочанский" принимают около 18 тыс. детей, в первую очередь белорусов. Более тысячи - из-за рубежа. Сейчас в "Зубренке" отдыхают 75 сирийских школьников.
Я сумела подружиться с большей частью детей, которые живут с нами по соседству. У меня появились три лучшие подружки среди белорусских детей. Мы общаемся с ними частично на английском, частично - на языке жестов.
Мне понравилось, что "Зубренок" находится в очень живописной местности. Когда мы просыпаемся, слышим, как поют птицы. Это очень необычно! А еще в Беларуси чисто и много деревьев.
Их разделяют тысячи километров, они разговаривают на разных языках, а объединяет их любовь к мирному небу и желание поддерживать добрососедские отношения. Детей из дружественных государств приглашают в Беларусь на отдых с 2017-го. Государственная программа реализуется по решению Александра Лукашенко. За 7 лет у нас уже успели отдохнуть и оздоровиться более 1600 ребят из Сирии.
Мы понимаем, насколько это ответственно - представлять страну, поэтому стараемся отдых детям из-за рубежа наполнить знакомством с нашей страной: природой, историческими памятниками, культурными ценностями, но мы еще преподносим урок нашим детям, что надо жить в мире, что надо проявлять лучшие качества, которые присущи белорусам.
За последние годы в "Зубренке" побывали дети более чем из 45 стран мира.
Первую оздоровительную смену принял и санаторий-профилакторий БНТУ "Политехник". 10-летняя Арина Кавко сюда приехала в третий раз. Говорит, что этот вид отдыха не готова ни на что променять.
Здравница расположена на берегу Заславского водохранилища, этим в том числе привлекает родителей и школьников. Оздоровление проходит в пять смен. В межсезонье двери открыты для студенческой молодежи.
Также в нашу страну ежегодно на оздоровление и реабилитацию приезжают группы детей из Донбасса. Это стало возможным благодаря инициативе Союзного государства и фонда Алексея Талая.
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