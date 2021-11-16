Известно как минимум о 5 пострадавших представителях СМИ после применения польскими силовиками спецсредств

После применения польскими силовиками спецсредств за помощью к медикам обратились 6 человек. Хотя получить ожоги и мелкие травмы могло гораздо большее число людей. Среди них и маленькие дети.

От польских силовиков досталось и репортерам, которые освещают события на границе. По уточненным данным Белорусского союза журналистов, известно как минимум о пяти пострадавших представителях СМИ. Это белорусские репортеры, в том числе российского телеканала, а также журналист CNN.