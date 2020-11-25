3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности
В том, что спорт должен оставаться вне политики, убежден и трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Сегодня он посетил НОК Беларуси, чтобы подписать обращение к международному сообществу. Из-за рубежа звучат призывы ввести санкции по отношению Беларуси уже на ближайшей Олимпиаде и лишить нашу делегацию национального флага на Играх в Токио. Категорически с этим не согласны не только ветераны, но прежде всего действующие атлеты.
Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все